Festival Moda Italia & International, a Villa Grazioli riapre la passerella delle sfilate (Di martedì 29 giugno 2021) La Moda torna in scena e lo fa in grande stile. Dopo lo stop forzato della pandemia, la normalità sembra fare come back . sfilate e nuove collezioni tornano a fiorire, presentate con eventi in ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) Latorna in scena e lo fa in grande stile. Dopo lo stop forzato della pandemia, la normalità sembra fare come back .e nuove collezioni tornano a fiorire, presentate con eventi in ...

Advertising

Lopinionista : Festival Moda Italia & International a Villa Grazioni: ecco quando - ilmetropolitan : ???? #AltaModa, il #2Luglio a #VillaGrazioli a #Roma torna il Festival Moda Italia & International - giovannizambito : - fabiofiumeNa : #AtuttoPop: @rockmoda - #QuelloCheNonTiHoDetto ( 2006 ) Dopo un Festival di @SanremoRai come nuova proposta anda… - BnB_Ferroviere : #27giugno in città: al RIDE di via Valenza 2 a Milano il festival della moda sostenibile VinoKilo… -