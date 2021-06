Advertising

corriere_motori : Ferrari si sta muovendo a grandi passi lungo un percorso di trasformazione che ne farà evolvere profondamente i con… - MaxOlivo90 : FERRARI 296 GTB - L'abbiamo vista da vicino con Manzoni e Leiters - VIDEO - infoitscienza : Ferrari 296 GTB: cinque caratteristiche chiave - - infoitscienza : Compatta e ibrida: ecco la Ferrari 296 GTB - des_guide : Ferrari 296 Assetto Fiorano package - -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari 296

Autotoday

830 CV, 0 - 100 DA 2,9 S. E 25 KM IN SOLO ELETTRICO L'ibridizzazione, come un'epidemia che non lascia scampo, ha colpito anche in casa, dando la scossa ad un V6, montato sotto la "GTB". L'auto è una sportiva di razza, con motore posteriore centrale e 2 posti secchi, ovviamente nata per correre, per dare il massimo, in ...Con il nuovo modelloGTB, dotato di un gruppo propulsore ibrido plug - in, laha optato per cambiare . Il motore 6 cilindri a 120°, accoppiato all'elettricità, porta la berlinetta a trazione posteriore su ...Nel listino attuale del cavallino rampante ci sono due modelli, la Ferrari 296 GTB e la SF90 Stradale, che segnano la strada futura delle supercar di Maranello.Sebbene, a prima vista, la Ferrari 296 GTB non assomigli a nulla che sia stato precedentemente commercializzato da Ferrari, se la osserviamo da vicino si può vedere che i designer del Centro Stile Fer ...