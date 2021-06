Ferrara visite guidate gratis della città | come fare

(Di martedì 29 giugno 2021) Una nuova iniziativa per incentivare il turismo arriva a, dove se si sceglie di soggiornare in questi mesi si può accedere a una visita guidata. Scopriamosi fa e qual è l’iniziativa promossa dal comune emiliano. Considerata da anni patrimonio dell’UNESCO,è unaricca di luoghi e bellezze L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

...guidate col direttore, laboratori per adulti e famiglie, approfondimenti personalizzati e ... Un'occasione da non perdere dunque, per partecipare alla vita culturale died immergersi ...Il progetto si cala anche nelle strade (Buskers Festival 2018 - 2019) e aggiunge pennellate ... L'ingresso è libero ma con prenotazione dellea tema a Target Turismo, che cura questa ...Col mister catalano in arrivo anche Escobar e Bernal. Braccio di ferro fra il vice designato Gastaldello e il presidente Cellino ...A Ferrara una visita guidata gratis per conoscere le bellezze del centro storico, un'iniziativa volta alla ripresa del turismo cittadino.