FdI primo partito, il sondaggio-bomba di Mentana? Occhio, la clamorosa frase "rubata" a Salvini: di fianco alla Meloni... | Guard (Di martedì 29 giugno 2021) Un lunedì sera di bombe politiche ieri, 28 giugno. Non solo la durissima replica di Giuseppe Conte a Beppe Grillo, con la richiesta di una leadership assoluta nel M5s e la proposta di votare su un nuovo statuto. Già, perché negli stessi minuti è piovuto anche il sondaggio di Enrico Mentana sulle intenzioni di voto, appuntamento "classico" del lunedì sera al TgLa7. E la rilevazione firmata da Swg, per Giorgia Meloni ha avuto il sapore di qualcosa di storico. Già, per la prima volta anche per il sondaggio di Mentana, Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Un lunedì sera di bombe politiche ieri, 28 giugno. Non solo la durissima replica di Giuseppe Conte a Beppe Grillo, con la richiesta di una leadership assoluta nel M5s e la proposta di votare su un nuovo statuto. Già, perché negli stessi minuti è piovuto anche ildi Enricosulle intenzioni di voto, appuntamento "classico" del lunedì sera al TgLa7. E la rilevazione firmata da Swg, per Giorgiaha avuto il sapore di qualcosa di storico. Già, per la prima volta anche per ildi, Fratelli d'Italia sarebbe ilcon un ...

Advertising

FGuarniera : RT @gianlucac1: Leggo che Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito d'italia secondo i sondaggi ma esattamente le proposte di FdI quali s… - Frances59783651 : RT @FratellidItalia: ?? #FratellidItalia è il primo partito. In alto i Tricolori ???? ?? Link: - GBerrino : RT @FratellidItalia: ?? #FratellidItalia è il primo partito. In alto i Tricolori ???? ?? Link: - UBrignone : RT @mruspandini: ?? Fratelli d'Italia è il primo partito. In alto i Tricolori ???? Link: - lag_mary : La chiamavano “Miss 4%” Le hanno rivolto ogni genere di offesa. Le dicevano di lasciar stare, che Fratelli d’Italia… -