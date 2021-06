(Di martedì 29 giugno 2021)torna a parlare de15 Sono trascorse quasi quattro settimane dalla conclusione dedei15 e recentemente una delle naufraghe è tornata a parlare della sua lunga avventura in Honduras. Si tratta diche, intervenuta a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada De Miceli, la donna ha parlato anche dei problemi diche sta affrontando dopo essere tornata in Italia. La donna parla dei suoi problemi causati ...

Advertising

zazoomblog : Fariba Tehrani tuona: “Non sto bene l’Isola dei Famosi mi ha rubato la salute” - #Fariba #Tehrani #tuona: #l’Isola - zazoomblog : Fariba Tehrani benedice Giulia Salemi. Le parole sull’amore commuovono - #Fariba #Tehrani #benedice #Giulia - infoitcultura : Isola 15, Fariba Tehrani lancia una frecciatina agli autori - infoitcultura : Isola dei Famosi, Fariba Tehrani: 'Non sto bene, l'Isola mi ha rubato la salute' - infoitcultura : Isola dei Famosi, Fariba Tehrani svela: “Ho ancora problemi di salute” -

Ultime Notizie dalla rete : Fariba Tehrani

Fabia, da qualche anno, è diventata piuttosto popolare soprattutto prima per aver preso ... Queste le sue parole sul vincitore: Ecco che cosa ha dettosui Prelemi Comunque sia, pare che ...L'esperienza all' Isola dei Famosi ha richiesto un prezzo elevato a, soprattutto dal punto di vista fisico. In un'intervista rilasciata a Giada De Miceli a Non succederà più su Radio Radio, la madre di Giulia Salemi ha raccontato quanti problemi ha ...Tra i protagonisti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi c'è certamente Fariba Tehrani. Reduce dalla sua esperienza nel reality, la mamma di Giulia ...Le parole di Fariba Tehrani sulla relazione di Giulia Salemi e Pierpaolo sono davvero dolci. Non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda l'Isola.