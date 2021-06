Facebook vale un trilione di dollari: risultato storico per il social (Di martedì 29 giugno 2021) Facebook vale un trilione, ora è ufficiale. Che il social di Zuckerberg fosse una miniera d’oro c’erano pochi dubbi, ma il risultato raggiunto la getta nell’olimpo delle aziende insieme a soli altri cinque. Facebook (Adobe Stock)risultato storico per il social network originale, quello che tutti abbiamo imparato a conoscere fin dalla sua nascita. Era il 2004 quando un giovane visionario in ciabatte, Mark Zuckerberg, insieme ad altri due amici, fondava Facebook. Chi avrebbe mai detto che meno di vent’anni dopo, esattamente ... Leggi su computermagazine (Di martedì 29 giugno 2021)un, ora è ufficiale. Che ildi Zuckerberg fosse una miniera d’oro c’erano pochi dubbi, ma ilraggiunto la getta nell’olimpo delle aziende insieme a soli altri cinque.(Adobe Stock)per ilnetwork originale, quello che tutti abbiamo imparato a conoscere fin dalla sua nascita. Era il 2004 quando un giovane visionario in ciabatte, Mark Zuckerberg, insieme ad altri due amici, fondava. Chi avrebbe mai detto che meno di vent’anni dopo, esattamente ...

Advertising

millionaireit : Dopo Apple, Microsoft, Alphabet e Amazon, anche Facebook raggiunge i 1000 miliardi di dollari di capitalizzazione.… - strina_massimo : RT @LykanLA: Tra heideggeriani ci si capisce bene. Ascoltate questo splendido Marco Guzzi (via KasperCarlo che me l'ha fatto conoscere, gra… - LykanLA : Tra heideggeriani ci si capisce bene. Ascoltate questo splendido Marco Guzzi (via KasperCarlo che me l'ha fatto con… - 24h_Tecnologia : Facebook vale 1000 miliardi di dollari dopo l'archiviazione della denuncia antitrust: Viene meno la denuncia della… - SokolBrahaj : Facebook in Borsa vale più di 1.000 miliardi di dollari: i record del social media -