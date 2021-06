Facebook raggiunge 1.000 miliardi di capitalizzazione con bocciatura cause antitrust (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Facebook spicca il volo al Nasdaq e raggiunge la fatidica soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, unendosi ad altre big tecnologiche che hanno già sfondato il tetto di un trilione di capitalizzazione. Il titolo ha b concluso la seduta di ieri a 358 dollari, in rialzo del 4,3%, spinto dalla decisione del Tribunale di Washington che ha bloccato due cause antitrust contro la società di Mark Zuckerberg. Le due cause, una promossa direttamente dall’antitrust americana, la Federal Trade Commission, avevano a che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) –spicca il volo al Nasdaq ela fatidica soglia dei 1.000di dollari di, unendosi ad altre big tecnologiche che hanno già sfondato il tetto di un trilione di. Il titolo ha b concluso la seduta di ieri a 358 dollari, in rialzo del 4,3%, spinto dalla decisione del Tribunale di Washington che ha bloccato duecontro la società di Mark Zuckerberg. Le due, una promossa direttamente dall’americana, la Federal Trade Commission, avevano a che ...

