Fabio Fulco è diventato papà a 50 anni | «Il giorno più bello della mia vita»

(Di martedì 29 giugno 2021) Fabio Fulco è diventato papà, per la prima volta, a 50 anni. La fidanzata Veronica Papa, 25 anni meno di lui, ha dato alla luce una bimba chiamata Agnes. «Oggi é il giorno più bello della mia vita», ha scritto su Instagram l’attore napoletano annunciando la nascita della figlia, poi ritratta in un tenero scatto in bianco e nero postato dalla mamma: «Ieri mattina ho collaborato con Dio per la realizzazione di un miracolo», ha scritto la modella. In calce al post di Veronica è subito arrivata la romantica dedica di Fabio: «Mi hai reso l’uomo più felice del mondo! Da ieri non mi fa paura più nulla…. sono in Paradiso! Ti ameró finché avró vita».