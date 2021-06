F1, Lewis Hamilton prolunga con la Mercedes? Offerta milionaria: tutte le cifre. Ma che sforbiciata… (Di martedì 29 giugno 2021) Lewis Hamilton sta vivendo una delle stagioni più complicate dell’ultimo decennio. Il sette volte Campione del Mondo, infatti, si trova costretto a inseguire in classifica generale quando ci avviciniamo alla metà del campionato. L’alfiere della Mercedes, che punta al record assoluto di otto titoli iridati, accusa un ritardo di 18 punti da Max Verstappen. Il britannico sta soffrendo la verve del lanciatissimo olandese, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare e sempre più convinto dei propri mezzi al volante della Red Bull. Va ricordato che Lewis Hamilton è in scadenza di contratto con le Frecce ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021)sta vivendo una delle stagioni più complicate dell’ultimo decennio. Il sette volte Campione del Mondo, infatti, si trova costretto a inseguire in classifica generale quando ci avviciniamo alla metà del campionato. L’alfiere della, che punta al record assoluto di otto titoli iridati, accusa un ritardo di 18 punti da Max Verstappen. Il britannico sta soffrendo la verve del lanciatissimo olandese, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare e sempre più convinto dei propri mezzi al volante della Red Bull. Va ricordato cheè in scadenza di contratto con le Frecce ...

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - Sport_Fair : I media inglesi svelano l'accordo tra #Hamilton e #Mercedes I dettagli del rinnovo - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL AUTOMOBILISMO ?? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR PILOTA di tutti i tempi QUARTI DI FINAL… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Nella vignetta di Matitaccia la rappresentazione del #StyrianGP - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Hamilton auspica un intervento della #FIA -