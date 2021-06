Ex primario Pronto Soccorso Modena: 'Ecco perché da medico non mi sono vaccinato' (Di martedì 29 giugno 2021) Caro direttore, mi informo, leggo i decreti e la Gazzetta Ufficiale e non capisco quello che sta succedendo. Gli Ordini dei ...Daniele Giovanardi - Ex primario Pronto Soccorso Modena Da anni Lapressa.it ... Leggi su lapressa (Di martedì 29 giugno 2021) Caro direttore, mi informo, leggo i decreti e la Gazzetta Ufficiale e non capisco quello che sta succedendo. Gli Ordini dei ...Daniele Giovanardi - ExDa anni Lapressa.it ...

Advertising

GiancaGuarin : @borghi_claudio Concetti importanti - GabrieMariste : RT @ImolaOggi: Ex primario Pronto soccorso Modena: 'In nome di una presunta scientificità siamo entrati in un delirio vaccinale sperimental… - kalyaMail : RT @ImolaOggi: Ex primario Pronto soccorso Modena: 'In nome di una presunta scientificità siamo entrati in un delirio vaccinale sperimental… - cuoreitaliano7 : RT @ImolaOggi: Ex primario Pronto soccorso Modena: 'In nome di una presunta scientificità siamo entrati in un delirio vaccinale sperimental… - LPincia : RT @GiancarloDeRisi: È come se si fosse in un 'delirio vaccinale', in una specie di follia. La vede così Daniele Giovanardi ex primario al… -

Ultime Notizie dalla rete : primario Pronto Ex primario Pronto Soccorso Modena: 'Ecco perché da medico non mi sono vaccinato' Daniele Giovanardi - Ex primario Pronto Soccorso Modena Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei ...

AdoPoint, adolescenti al Pronto soccorso per ansia, disturbi alimentari e autolesionismo ... primario della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza di Asst Brianza - Lo confermano gli accessi al Pronto soccorso che durante il primo lockdown erano stati decisamente contenuti: aveva ...

La Cassazione respinge il ricorso del primario del Pronto soccorso Brescia Oggi AdoPoint, adolescenti al Pronto soccorso per ansia, disturbi alimentari e autolesionismo Intercettare precocemente il disagio in adolescenza e le fragilità psicologiche dei più giovani in aumento è una sfida. L’Asst Brianza ha cercato di dare una risposta a quest ...

Iperafflusso nei pronto soccorso genovesi, non per covid La denuncia arriva dal consigliere regionale del Pd, Pippo Rossetti. "Tutte le situazioni di emergenza sono state gestite e non si sono verificate criticità per i pazienti che hanno chiesto assistenza ...

Daniele Giovanardi - ExSoccorso Modena Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei ......della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza di Asst Brianza - Lo confermano gli accessi alsoccorso che durante il primo lockdown erano stati decisamente contenuti: aveva ...Intercettare precocemente il disagio in adolescenza e le fragilità psicologiche dei più giovani in aumento è una sfida. L’Asst Brianza ha cercato di dare una risposta a quest ...La denuncia arriva dal consigliere regionale del Pd, Pippo Rossetti. "Tutte le situazioni di emergenza sono state gestite e non si sono verificate criticità per i pazienti che hanno chiesto assistenza ...