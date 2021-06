Eurozona: fiducia economia, imprese e consumatori in crescita al top da 21 anni (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Sale la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di giugno, che tocca i massimi da 21 anni a questa parte, a conferma della robusta ripresa post pandemia. Migliorano soprattutto gli indici relativi all’industria edn ai servizi, mentre resta ancora in negativo il sentiment dei consumatori. Prospettive più confortanti anche per l’occupazione. L’indice che misura il sentiment complessivo dell’Eurozona è salito a 117,9 punti dai 114,5 punti del mese precedente. La fiducia del complesso dell’Unione Europea si porta a 117 da 114 punti. Il dato è reso noto dalla Direzione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Sale ladell’di Eurolandia nel mese di giugno, che tocca i massimi da 21a questa parte, a conferma della robusta ripresa post pandemia. Migliorano soprattutto gli indici relativi all’industria edn ai servizi, mentre resta ancora in negativo il sentiment dei. Prospettive più confortanti anche per l’occupazione. L’indice che misura il sentiment complessivo dell’è salito a 117,9 punti dai 114,5 punti del mese precedente. Ladel complesso dell’Unione Europea si porta a 117 da 114 punti. Il dato è reso noto dalla Direzione ...

