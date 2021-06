Eurostat: Italia penultima in Ue per quota di laureati tra i 25 e i 34 anni: solo il 29%. Peggio di noi solo la Romania (Di martedì 29 giugno 2021) L’Italia è il penultimo stato in Europa per quota di laureati. A dirlo è l’ultima rilevazione effettuata dall’Eurostat, l’ufficio di rilevazione statistica dell’Unione europea, secondo cui solo il 29% dei cittadini Italiani nella fascia d’età tra i 25 e i 34 anni è in possesso di un diploma di laurea. Peggio di noi fa solo la Romania, ferma al 25%. Stando ai dati, l’Italia è ancora ben distante dall’obiettivo che Bruxelles ha definito per il 2030, ovvero portare al 45% la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) L’è il penultimo stato in Europa perdi. A dirlo è l’ultima rilevazione effettuata dall’, l’ufficio di rilevazione statistica dell’Unione europea, secondo cuiil 29% dei cittadinini nella fascia d’età tra i 25 e i 34è in possesso di un diploma di laurea.di noi fala, ferma al 25%. Stando ai dati, l’è ancora ben distante dall’obiettivo che Bruxelles ha definito per il 2030, ovvero portare al 45% la ...

