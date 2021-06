Europei: stampa francese critica Blues dopo ko con Svizzera, Deschamps su banco imputati (Di martedì 29 giugno 2021) Parigi, 29 giu. – (Adnkronos) – “Annichiliti”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna de ‘L’Equipe’ sull’eliminazione della Francia dall’Europeo per mano della Svizzera. In vantaggio di due reti a dieci minuti dalla fine del match, i Blues crollano perdendo ai rigori. Il giornale sportivo transalpino mette il tecnico Didier Deschamps sul banco degli imputati per “aver completamente sbagliato la formazione iniziale” contro gli elvetici e “non essere stato in grado di guidare i Blues in tutto l’Europeo”, una squadra “basata solo sulle individualità”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Parigi, 29 giu. – (Adnkronos) – “Annichiliti”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna de ‘L’Equipe’ sull’eliminazione della Francia dall’Europeo per mano della. In vantaggio di due reti a dieci minuti dalla fine del match, icrollano perdendo ai rigori. Il giornale sportivo transalpino mette il tecnico Didiersuldegliper “aver completamente sbagliato la formazione iniziale” contro gli elvetici e “non essere stato in grado di guidare iin tutto l’Europeo”, una squadra “basata solo sulle individualità”. L'articolo proviene da ...

Advertising

TV7Benevento : Europei: stampa francese critica Blues dopo ko con Svizzera, Deschamps su banco imputati... - TCS_Svizzero : Prima di partire in #vacanza, è necessario munirsi correttamente di tutto ciò che occorre per rispettare le… - AnnaPinaju : RT @ansacalciosport: Europei: stampa Olanda, 'pagata stupidità di De Boer'. 'Causa ct eliminati da una squadra mediocre che vale Groningen'… - ansacalciosport : Europei: stampa Olanda, 'pagata stupidità di De Boer'. 'Causa ct eliminati da una squadra mediocre che vale Groning… - nipotinadiPutin : RT @RaiNews: Gli stadi e le piazze pieni di tifosi per gli Europei e i timori legati alla variante Delta -