Europei | M5S | ' da nazionale auspicabile approccio meno ambiguo su razzismo'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "La nazionale di Mancini agli Europei sta regalando un sogno a milioni italiani: il percorso sportivo di un gruppo privo di primedonne, con un perfetto mix tra giovani e 'senatori', è quanto di meglio potessimo chiedere da appassionati e tifosi della maglia azzurra". Così in una nota senatrici e senatori M5s in commissione Cultura, Istruzione e Sport. "Purtroppo dispiace che tutto ciò sia opacizzato dalla querelle sull'inginocchiarsi-sì/inginocchiarsi-no. Dopo la decisione di non inginocchiarsi per lanciare un messaggio contro il razzismo in occasione del match con l'Austria, la scelta di farlo nella partita ...

