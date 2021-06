Europei: M5S, ‘da nazionale auspicabile approccio meno ambiguo su razzismo’ (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “La nazionale di Mancini agli Europei sta regalando un sogno a milioni italiani: il percorso sportivo di un gruppo privo di primedonne, con un perfetto mix tra giovani e ‘senatori’, è quanto di meglio potessimo chiedere da appassionati e tifosi della maglia azzurra”. Così in una nota senatrici e senatori M5s in commissione Cultura, Istruzione e Sport. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Ladi Mancini aglista regalando un sogno a milioni italiani: il percorso sportivo di un gruppo privo di primedonne, con un perfetto mix tra giovani e ‘senatori’, è quanto di meglio potessimo chiedere da appassionati e tifosi della maglia azzurra”. Così in una nota senatrici e senatori M5s in commissione Cultura, Istruzione e Sport. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

