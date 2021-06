Europei: il torneo itinerante si prepara a entrare nel vivo (Di martedì 29 giugno 2021) Non ci sono certezze a Euro 2020. Dopo che la Repubblica Ceca ha eliminato l'Olanda, la Svizzera ha fatto saltare il banco, estromettendo dal torneo i campioni del mondo della Francia. Gli esperti di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 giugno 2021) Non ci sono certezze a Euro 2020. Dopo che la Repubblica Ceca ha eliminato l'Olanda, la Svizzera ha fatto saltare il banco, estromettendo dali campioni del mondo della Francia. Gli esperti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei torneo Europei: il torneo itinerante si prepara a entrare nel vivo Gli esperti di Sisal Matchpoint indicano adesso l'Italia come maggiore candidata al successo finale, a 4,50: una quota che continua a scendere e che, dall'inizio del torneo, si è addirittura ...

La Svizzera scrive la storia nella 'serata più bella' ...in una serata pazzesca La Svizzera non aveva mai vinto una partita a eliminazione diretta delle finali dei Campionati Europei, non aveva superato una sfida a eliminazione diretta in nessun torneo ...

Sheva, ecco gli ottavi: "Occhio al gioco aereo della Svezia" La Gazzetta dello Sport Francia eliminata, decisivo l'errore di Mbappé dal dischetto, ai quarti una bella Svizzera Partita pazza tra Francia e Svizzera, risolta solo dai calci di rigore a favore della seconda. I campioni del mondo, grandi favoriti, sono stati traditi nel tiro decisivo proprio da Mbappe, dopo che t ...

Il torneo itinerante si prepara ad entrare nel vivo Dopo che la Repubblica Ceca ha eliminato l'Olanda, la Svizzera ha fatto saltare il banco, estromettendo dal torneo i campioni del mondo della ... Alle spalle delle due favorite un'altra coppia di ...

