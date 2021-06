Europei | i nostri manifestano contro il razzismo solo se lo fanno gli altri | dicesi ponziopilatismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 giugno 2021) Se non di rado l’ambiente del calcio italiano ha messo in mostra sul piano sportivo comportamenti definibili furbastri, lo stesso trova conferma nelle prese di posizione sulle grandi questioni di civiltà; cui la sua capacità di raggiungere vasti audience e la sua incommensurabile potenza di visibilità risulterebbero particolarmente utili allo scopo della sensibilizzazione in materia. In particolare rivolta a pubblici giovanili. Sia chiaro, chi scrive nutre una profonda insofferenza verso quegli esercizi all’insegna del politicamente corretto – tipo partite del cuore o eventi di beneficenza – in cui si somministrano a platee che se li bevono nobili sentimenti a costo zero. Non meno di tutte ...