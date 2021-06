Europei | Hazard jr | Eden sta meglio e vuole esserci

(Di martedì 29 giugno 2021)sta facendo il possibile per smaltire l'infortunio muscolare in tempo per essere a disposizione del Belgio per i quarti di Euro 2020 contro l'Italia. Lo ha spiegato suo fratello minore ...

Sono giorni di preparazione al match più impegnativo che gli azzurri di Roberto Mancini si ritrovano ad affrontare in questi, non per demeriti altrui chiaramente, ma perché Lukaku ,e ...Lo ha spiegato suo fratello minore Thorgan, autore del gol decisivo nell'ottavo con il Portogallo. "Eden si sente meglio. Si sta allenando, e oggi alle 8.30 era già in palestra - ha raccontato ...ROMA, 29 GIU - ''Stiamo preparando la sfida con il Belgio come se De Bruyne e Hazard fossero al 100%, per noi è importante proseguire la linea adottata finora, abbiamo fatto questo Europeo sempre al m ...Hazard e De Bruyne? Per il loro gioco sono fondamentali, sentiranno la loro assenza se non ci saranno. Noi la partita la prepariamo considerandoli presenti al 100%, poi si vedrà. Ottimo questo Europeo ...