Europei | Griezmann sostituito | Mourinho bacchetta Deschamps

(Di martedì 29 giugno 2021) "Penso che la Francia si sia divertita un po' troppo durante la partita. Puoi divertirti dopo, ma non durante. Hanno commesso un errore. Quando si gioca a una partita in cui è possibile andare ai ...

Togliere all'89/o, uno dei migliori giocatori che ha fatto la differenza, per Sissoko può andar bene in una partita da tre punti senza tempi supplementari. Ma quando c'è la prospettiva di ...... il cammino della Francia agliè stato tutt'altro che brillante. Vero che si trovava nel ... cambi tardivi o spesso sbagliati come l'inserimento di Sissoko al posto diagli ottavi . O ..."Penso che la Francia si sia divertita un po' troppo durante la partita. Puoi divertirti dopo, ma non durante. Hanno commesso un errore. (ANSA) ...Tra le nazionali più gufate nel nostro paese c’è quella transalpina. Lunedì il tifo antifrancese era così intenso, non perché la Svizzera ci stesse più simpatica, ma per la paura che avevamo dei Blues ...