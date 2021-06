(Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “La farsa della Figc che impone agli azzurri di inginocchiarsi per solidarietà ai belgi.ildel ridicolo, che finisce per colpire oggettivamente gli incolpevoli calciatori italiani. Così la scelta della federazione diventa squisitamente politica”. Così Pierluigisu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Europei: Castagnetti, 'farsa Fgci, hanno perso persino il senso del ridicolo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Castagnetti

La Sicilia

Così Pierluigisu twitter.... "nessun Presidente del Parlamento e della Commissioneera mai venuto a Carpi: pertanto ... Aggiunge Pier Luigi, Presidente della Fondazione Fossoli: "La presenza delle due maggiori ...Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "La farsa della Figc che impone agli azzurri di inginocchiarsi per solidarietà ai belgi. Hanno perso persino il senso del ridicolo, che finisce per colpire oggettivamente g ...Il 58° trofeo Sette Colli torna ad accendere di nuovo le luci sulle notti di Roma. La vincitrice di tutto, la divina - tesserata per CC Aniene, allenata dal tecnico federale Matteo Giunta, al centro f ...