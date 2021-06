Europei 2021 – Tiri Mancini | Francia-Svizzera | liberté | egalité | eliminé

(Di martedì 29 giugno 2021) “” sfotte il web. Nel mio condominio, tifo sfrenato per la. Ogni gol elvetico, urla fragorose. Non c’è più religione. Per una notte, Milano capitale virtuale del Canton Ticino. Clacson. Cori. Persino i fuochi artificiali. Qualcuno si è inginocchiato. Black Lives Matter? No: Black France’s Monday. Gli spocchiosi campioni del mondo sbattuti fuori all’ultimo fatidico rigore. L’ispirato Yann Sommer para il rigore fatidico, quello del dentro o fuori. L’ha tirato malamente Kylian Mbappé. “Chi tira per ultimo?”, aveva chiesto Didier Deschamps, il cittì ormai all’ultima spiaggia. “Moi, mister”, ...

Advertising

repubblica : ?? Europei, gli azzurri hanno deciso: si inginocchieranno insieme al Belgio contro il razzismo - Inter : ? | #EURO2020 Il Belgio di @RomeluLukaku9 sfiderà l'Italia ai quarti ?? - repubblica : ?? Europei di calcio, clamorosa eliminazione della Francia: la Svizzera vince ai rigori, fatale l'errore di Mbappe' - NoiNotizie : RT @ilfattoblog: #FRANCIASVIZZERA 'Un consiglio, amici d'Oltralpe: chiedetevi perché tutto il mondo, ieri, vi tifava contro' [LEGGI] @leoco… - MarisciaFox : RT @Inter: ? | #EURO2020 Si chiude l'avventura a Euro 2020 della Croazia di Brozovic e Perisic. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2021

Corriere della Sera

'Caduti da così in alto'. È questo il titolo scelto dal sito dall' Equipe per commentare la clamorosa eliminazione della Francia a Euro 2020 , con i campioni del Mondo battuti ai calci di rigore dalla ...Ascolti Tv 28 giugno. In prima serata su Rai1 Francia - Svizzera ha appassionato una media di 7.405.000 spettatori pari al 35,9% di share. Nel dettaglio primo tempo: 7.013.000 - 32.08% (supplementari: 7.743.000 e 40,...Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e alcuni partner selezionati, potremmo utilizzare d ...La riforma di tutto il settore «bio» è voluta dall’Europa, ma in Italia divide gli esperti. Sostenibilità o efficienza nella produzione alimentare? Il nodo dei finanziamenti ...