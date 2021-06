Euro 2020, Sommer elimina la Francia. E su Wikipedia diventa 'un eroe mondiale' (Di martedì 29 giugno 2021) L'eliminazione della da per mano della , ieri sera, ha fatto impazzire i social. In pochi infatti si sarebbero aspettati l'impresa da parte degli elvetici di Petkovic, specie quando dopo il 3 - 1 di ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) L'zione della da per mano della , ieri sera, ha fatto impazzire i social. In pochi infatti si sarebbero aspettati l'impresa da parte degli elvetici di Petkovic, specie quando dopo il 3 - 1 di ...

Advertising

ilpost : All’estero vanno matti per come l’Italia canta l’inno di Mameli - SkySport : FRANCIA-SVIZZERA 7-8 Risultato dopo i calci di rigore ? ? #Seferovic (15’) ? #Benzema (57’) ? #Benzema (59’) ?… - Inter : ? | #EURO2020 Si chiude l'avventura a Euro 2020 della Croazia di Brozovic e Perisic. ?? - sportli26181512 : #Hazard jr sfida l'Italia: 'Vogliamo fermarli anche senza Eden': Così l'esterno della nazionale belga, prossima avv… - sportli26181512 : Francia, il futuro di Deschamps: 'Non credo sia a rischio': Il numero uno della Federcalcio francese, Noel Le Graet… -