Euro 2020, Mourinho: «Portogallo eliminato, ora tifo per l’Italia» (Di martedì 29 giugno 2021) Il suo Portogallo è stato eliminato dal Belgio e così José Mourinho ha deciso di tifare Italia a Euro 2020 José Mourinho, neo allenatore della Roma, in una intervista al Times ha rivelando per quale Nazionale tiferà dopo l’eliminazione del suo Portogallo contro il Belgio. «Senza il Portogallo nella competizione, mi sento legato all’Italia perché, come allenatore della Roma, ho giocatori in quella nazionale. Auguro il meglio a Leonardo Spinazzola che sta giocando molto bene e Bryan Cristante che arriva dalla panchina. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Il suoè statodal Belgio e così Joséha deciso di tifare Italia aJosé, neo allenatore della Roma, in una intervista al Times ha rivelando per quale Nazionale tiferà dopo l’eliminazione del suocontro il Belgio. «Senza ilnella competizione, mi sento legato alperché, come allenatore della Roma, ho giocatori in quella nazionale. Auguro il meglio a Leonardo Spinazzola che sta giocando molto bene e Bryan Cristante che arriva dalla panchina. ...

