Euro 2020, Mourinho: "Ora tiferò per Spinazzola e Cristante. Spero nella finale con Kane" (Di martedì 29 giugno 2021) "Senza il Portogallo nella competizione, mi sento legato all'Italia perché, come allenatore della Roma, ho giocatori in quella nazionale. Auguro il meglio a Leonardo Spinazzola che sta giocando molto bene e Bryan Cristante che arriva dalla panchina". Queste le parole di Josè Mourinho al Times parlando degli atti finali di Euro2020. "L'Italia contro l'Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me – ha proseguito il tecnico portoghese -. Mi piacerebbe che Harry Kane ricevesse il trofeo nelle sue mani da Aleksander Ceferin. Se batte la Germania li ...

