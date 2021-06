Euro 2020, lo chiamavano girone della morte: Francia, Portogallo e Germania tutte fuori agli ottavi (Di martedì 29 giugno 2021) Francia, Portogallo, Germania e Ungheria: queste le quattro selezioni sorteggiate nel gruppo F di Euro 2020. Dagli esperti ai tifosi, tutti avevano dato a questo gruppo l’appellativo di “girone della morte”, ma nessuna di queste compagini è riuscita a staccare un pass per i quarti di finale. Se l’Ungheria, come prevedibile, ha concluso da ultima la fase a gironi ed è stata subito eliminata, le altre tre squadre si sono tutte rese protagoniste di cocenti eliminazioni agli ottavi. Già ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021)e Ungheria: queste le quattro selezioni sorteggiate nel gruppo F di. Desperti ai tifosi, tutti avevano dato a questo gruppo l’appellativo di “”, ma nessuna di queste compagini è riuscita a staccare un pass per i quarti di finale. Se l’Ungheria, come prevedibile, ha concluso da ultima la fase a gironi ed è stata subito eliminata, le altre tre squadre si sonorese protagoniste di cocenti eliminazioni. Già ...

Advertising

ilpost : All’estero vanno matti per come l’Italia canta l’inno di Mameli - SkySport : FRANCIA-SVIZZERA 7-8 Risultato dopo i calci di rigore ? ? #Seferovic (15’) ? #Benzema (57’) ? #Benzema (59’) ?… - a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - Simo07827689 : RT @a_padellaro: GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineranti, str… - Kenny_Wils : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 -