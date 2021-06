Euro 2020, Inghilterra-Germania: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di martedì 29 giugno 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Inghilterra-Germania, sfida in programma oggi alle 18:00, valevole per gli ottavi di finale di UEFA Euro 2020. “Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince”. Con questa citazione di Gary Lineker si potrebbe riassumere tutta la bellezza e la tradizione di Inghilterra-Germania, sfida che, oggi a partire dalle 18:00, che dirà chi tra inglesi e tedeschi volerà ai quarti di finale di Euro 2020 e chi, invece, dovrà dire addio ai sogni di gloria. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 18:00, valevole per gli ottavi di finale di UEFA. “Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine lavince”. Con questa citazione di Gary Lineker si potrebbe riassumere tutta la bellezza e la tradizione di, sfida che, oggi a partire dalle 18:00, che dirà chi tra inglesi e tedeschi volerà ai quarti di finale die chi, invece, dovrà dire addio ai sogni di gloria. ...

Advertising

ilpost : All’estero vanno matti per come l’Italia canta l’inno di Mameli - Corriere : Euro 2020, dalla Finlandia alla Danimarca è allarme per i tifosi contagiati dalla variante Delta - em_sandy : Euro 2020 top scorers so far: Own goal - 9 Cristiano Ronaldo - 5 Patrik Schick - 4 - RedazioneFM : #Euro2020: #Francia fuori dai giochi, ora l'#Italia è la favorita dei bookmaker - ilArya_ssl : RT @ilpost: All’estero vanno matti per come l’Italia canta l’inno di Mameli -