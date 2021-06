Euro 2020, Immobile: “Eliminazione Francia dimostra difficoltà del torneo” (Di martedì 29 giugno 2021) “L’Eliminazione della Francia dimostra che questo Europeo è veramente difficile e che la prova del nove è sempre il campo. Noi abbiamo vinto e dominato contro la Svizzera, che ha dato l’impressione di essere una squadretta mentre ieri ha dimostrato il contrario”. Queste le parole di Ciro Immobile dal ritiro della Nazionale a Coverciano. L’Italia giocherà venerdì contro il Belgio, che spera di recuperare Hazard e De Bruyne: “Sono due giocatori fondamentali, che spostano gli equilibri – prosegue il centravanti azzurro -. Ma se non ci saranno loro avranno giocatori che li sapranno sostituire ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) “L’dellache questopeo è veramente difficile e che la prova del nove è sempre il campo. Noi abbiamo vinto e dominato contro la Svizzera, che ha dato l’impressione di essere una squadretta mentre ieri hato il contrario”. Queste le parole di Cirodal ritiro della Nazionale a Coverciano. L’Italia giocherà venerdì contro il Belgio, che spera di recuperare Hazard e De Bruyne: “Sono due giocatori fondamentali, che spostano gli equilibri – prosegue il centravanti azzurro -. Ma se non ci saranno loro avranno giocatori che li sapranno sostituire ...

