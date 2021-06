Euro 2020 | Francia e Portogallo all’inferno | delusione Mbappè | rabbia Ronaldo

Leggi su velvetmag

(Di martedì 29 giugno 2021) Dovevano essere le squadre da battere, le big che incutono soggezione, le Nazionali che forse si sarebbero potute sfidare in finale. E invece i campionatipei, i primi ‘itineranti’ della storia, hanno mandato in tilt la, campione del mondo in carica, e il, campione uscente d’pa. Tutte e due fuori agli ottavi, sconfitte rispettivamente da una sorprendente Svizzera (quella che ha preso 3 gol dall’Italia) e dal temibile Belgio, prossimo avversario degli Azzurri in quarti di finale. Un rigore come uno stigma Oltralpe, mentre in Italia si scatenano sui social i meme di sfottò verso i cugini francesi, ...