Euro 2020, Conte: «Che impresa la Svizzera! Francia sorpresa negativa» Antonio Conte ha parlato del flop della Francia e dell'impresa agli ottavi della Svizzera L'ex c.t. della Nazionale italiana Antonio Conte, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del flop all'Europeo della Francia eliminata dalla Svizzera ai calci di rigore. «L'eliminazione della Francia è la grande sorpresa negativa del torneo. L'avevo inserita tra le favorite per lo spessore qualitativo della rosa, ma stavolta non è riuscita ad unire alla classe individuale dei suoi tanti campioni quella solidità e compattezza in fase ...

