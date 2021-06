Esclusivo | Di Maio | Fico e Crimi hanno stoppato Grillo Evitata la fine del M5S Ora compromesso con Conte

(Di martedì 29 giugno 2021) Beppeera pronto già nella serata di lunedì, subito dopo la conferenza stampa di Giuseppe, a rispondere all'ex premier con un video dai toni molto duri che avrebbe, quasi sicuramente, portato al divorzio e al terremoto finale nel Movimento 5 Stelle. Poi, secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, sono scesi in campo i mediatori, in... Segui su affaritaliani.it

Evidentemente Conte non digerisce gli applausi e i meriti all'indirizzodell'esecutivo in ... ci sarebbero stati diversi contatti telefonici tra Enrico Letta e Luigi Di: il segretario ...... Luigi Di- . Il nostro sostegno è pieno e deciso . Insieme lavoreremo per imprimere un nuovo ... Avanti nell'interessedei cittadini". "Ho già annunciato che faremo una giunta metà donne ...Iniziativa dei due Paesi del Mediterraneo per rilanciare il processo grazie a un’operazione a guida europea. Si lavora a una proposta con due Stati e ...Il grillino contro le vacanze in barca per promuovere il reddito di cittadinanza. Breve lezioni di economia all'ex ministro ...