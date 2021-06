Esclusiva | Perugia | sorpresa Antonio Donnarumma

(Di martedì 29 giugno 2021) Ilè attivo sul mercato e sta pensando al portiere. Il nome adegli ultimissimi minuti èche sta per svincolarsi dal Milan. E’ lui l’obiettivo concreto degli umbri:compirà 31 anni tra pochi giorni. Mentre il fratello Gigio si è legato al Paris Saint-Germain, manca solo l’annuncio,sta per dire sì al. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

