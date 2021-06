Era piaciuto agli italiani ma Draghi lo cancella con un anno di anticipo. Ultimo rimborso il primo luglio (Di martedì 29 giugno 2021) Stop al Cashback il 30 giugno. Mario Draghi ha deciso di cancellare con un anno di anticipo, l’operazione prevista per il secondo semestre dell’anno. X La decisione, presa dalla Cabina di Regia che si è tenuta a Palazzo Chigi, avrebbe stabilito che l’iniziativa dei rimborsi di Stato per chi acquista con carte e app si bloccherà il primo luglio con il pagamento delle somme accumulate con i pagamenti delle carte di debito e credito e con il “superpremio” da 1.500 euro ai maggiori utilizzatori. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 29 giugno 2021) Stop al Cashback il 30 giugno. Marioha deciso dire con undi, l’operazione prevista per il secondo semestre dell’. X La decisione, presa dalla Cabina di Regia che si è tenuta a Palazzo Chigi, avrebbe stabilito che l’iniziativa dei rimborsi di Stato per chi acquista con carte e app si bloccherà ilcon il pagamento delle somme accumulate con i pagamenti delle carte di debito e credito e con il “superpremio” da 1.500 euro ai maggiori utilizzatori. Leggi anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Era piaciuto L'ultimatum di Conte: "Avanti solo alle mie condizioni". Oggi la risposta di Grillo. Ricca di conseguenze politiche E' un fatto che ieri al Tempio di Adriano, Casalino non c'era. I Parlamentari neppure. "Per ... a Grillo non è piaciuto e non piacerà. Qualunque cosa succederà, oggi o nei prossimi giorni, gli ...

Via le mascherine, che sollievo guardarci ancora in faccia Non era il mio libro che l'assessore stava celebrando con tanto acume, ma quello di Andrea Bajani, mio amico e rivale in questa finale dello Strega. Intendiamoci, anche a me è piaciuto molto il suo ...

Simic su Dani Olmo: "Mi sarebbe piaciuto vederlo al Milan" Milan News Simic su Dani Olmo: "Mi sarebbe piaciuto vederlo al Milan" Intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24, Dario Simic ha parlato dell'interesse passato del Milan per Dani Olmo. Queste le sue parole: "Il Milan era su Dani Olmo ma poi i ...

