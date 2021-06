Encanto | ecco le prime info sul nuovo film Disney

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 29 giugno 2021)continua il suo tour mondiale e vola in America Latina. Dopo il Messico (Coco), questa volta verso la Colombia, con, immaginato da Byron Howard e Jared Bush, i co-ideatori di Zootopia. Di cosa parla? Atteso nelle sale il 24 novembre, questosegue le avventure di una famiglia dotata di poteri straordinari, i Madrigali. Quando il loro mondo magico è minacciato di distruzione, scoprono che Mirabel, l’unico membro del loro clan nato impotente, è in realtà la chiave per salvarli, dice la sinossi dell’artbook ufficiale del-Lin-Manuel ...