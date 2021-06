Emma ed Alessandra Amoroso avevano litigato? La verità dopo anni (Di martedì 29 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone ed Alessandra Amoroso in passato avevano litigato? La verità sul loro silenzio lungo anni, poi la svolta. Emma Marrone ed Alessandra Amoroso oggi sono davvero grandissime amiche che hanno ulteriormente cementato un rapporto speciale con “Pezzo di cuore”, uscito qualche tempo fa e già un successo importante. In passato, però, le due cantanti Leggi su youmovies (Di martedì 29 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Marrone edin passato? Lasul loro silenzio lungo, poi la svolta.Marrone edoggi sono davvero grandissime amiche che hanno ulteriormente cementato un rapporto speciale con “Pezzo di cuore”, uscito qualche tempo fa e già un successo importante. In passato, però, le due cantanti

Advertising

paneetrash : Non Trash italiano che non mette i nomi di Emma (con Loredana Berte)e Alessandra Amoroso ?? #amici #emmamarrone… - biebersgenesi : Ho un sogno che Gaia e Annalisa diventano amiche come Emma e Alessandra - lottavonano : @IostoconTarabas Non sopporto Laura Pausini, Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, Emma e compagni!!! ?????????? - labbradiveleno : @viperlando tu alessandra io emma pazzesca questa foursome - ReneeANDSharon : Emma, Alessandra Amoroso - Piece Of Heart Italy -