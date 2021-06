Emerson Palmieri | apre al ritorno in Italia “Voglio giocare di più” Lo vuole il Napoli

(Di martedì 29 giugno 2021)obiettivo di mercato del. L’esterno mancino di proprietà del Chelsea parla dal ritiro dell’che si sta preparando in vista dei quarti di finale degli Europei dacontro il Belgio. Il giocatore fino ad ora non ha avuto tante chance di, anche perché davanti a lui c’è uno Spinazzola in grandissima forma fisica e mentale che gli permettono di dare sfoggio delle proprietà qualità tecniche. Anche nella squadra di clubnon sta giocando molto per questo vorrebbe andare al. ...

Advertising

FBiasin : Ma Bernardeschi, Belotti, Emerson Palmieri, Pessina e Toloi che si sono inginocchiati prima del match con il Galles… - zazoomblog : Emerson Palmieri chiarisce sul suo futuro: Andrò dove posso giocare di più - #Emerson #Palmieri #chiarisce #futuro… - CalcioNapoli24 : - LeBombeDiVlad : ???? #Chelsea, #EmersonPalmieri apre all’addio ?? Queste le parole del terzino dal ritiro della #Nazionale… - zazoomblog : Emerson Palmieri: “Stiamo sognando e faremo di tutto per vincere. Futuro? Ho bisogno di giocare di più” - #Emerson… -

Ultime Notizie dalla rete : Emerson Palmieri

Calcio News 24

L'esternoha raccontato le sue impressioni ai microfoni Rai: "Siamo un gruppo bellissimo, una famiglia. Ora che siamo ai quarti di finale ci stiamo godendo il momento perché abbiamo ...: 'Vogliamo continuare a sognare, fa piacere vedere la Francia fuori, futuro in Italia? Ci sta', difensore del Chelsea e della Nazioanle italiana, guarda alla sfida dell' Italia contro il Belgio , match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Queste le sue parole: SUL GRUPPO ...Emerson Palmieri ha parlato della possibilità di un ritorno in Italia, dov'è finito sul taccuino del Napoli. Tuttavia, il terzino del Chelsea non si sbilancia e rimanda le dovute valutazioni ...Ai microfoni di Rai Sport, in vista del mstch contro il Belgio, ha parlato il nazionale azzurro Emerson Palmieri. "Siamo un gruppo bellissimo, una famiglia. Ora che siamo ai quarti di ...