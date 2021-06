Elisabetta Gregoraci | il ricordo della madre scomparsa | “Odio questo giorno”

(Di martedì 29 giugno 2021) Poche parole, struggenti, per ricordare la10 anni fa. È così cheha voluto omaggiare suaMelina, morta il 29 giugno 2011 a causa di un tumore al seno. La showgirl calabrese ha affidato il suo pensiero a una delle sue storie su Instagram, nella quale ha anche postato una sua foto insieme alla. Molto legata a lei,ha spesso parlato di suanel corsosua ultima partecipazione al GFVip, sottolineando anche quanto Melina fosse legata a suo nipote ...

La signoraè scomparsa esattamente 10 anni fa. Sui social le parole della showgirl e della sorella Marzia nel giorno più ...fa una dolorosa confessione sul passato: "Questo giorno maledetto ti ha portato via da me"è sicuramente uno dei volti dello spettacolo più amati del momento. ...Battiti Live 2021, 3a puntata 29 giugno: scaletta cantanti, diretta streaming, esibizioni on the road dell'evento musicale.Con una foto pubblicata su Instagram, Elisabetta Gregoraci rivive il giorno più brutto della sua vita: il dolore senza fine della showgirl. Elisabetta Gregoraci, con una foto pubblicata tra le storie ...