Elisabetta Gregoraci commenta l’odio per questo giorno | ricorda mamma Melina

(Di martedì 29 giugno 2021) Oggi è undifficile per, il 29 giugno è ilin cui è morta la suaera giovanissima quando è andata via, morta per un tumore al seno contro cui ha combattuto per 14 anni. Era il 2011 edmalediceche per lei è sempre fonte di grande dolore. Tira fuoriperché sua madre le manca oggi più di ieri. La conduttrice ha pubblicato una foto con la sua, una storia tra le altre a cui ...

Advertising

_MaryVio_ : RT @blueleo0007: @marvince72 @Monica95730362 @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel @RickyPalazzolo Bene allora Elisabetta Gregoraci dovrà dire c… - StellaS33442832 : RT @StellaS33442832: #TommasoZorzi in #Puglia con #TommasoStanzani ed #ElisabettaGregoraci! FOTO E TUTTI I VIDEO: - calliestorres : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - andreastoolbox : Elisabetta Gregoraci ricorda mamma Melina, morta 10 anni fa: Odio questo giorno maledetto - glooit : Elisabetta Gregoraci ricorda mamma Melina, morta 10 anni fa: “Odio questo giorno maledetto” leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Torna finalmente lo spettacolo dal vivo: arriva finalmente Battiti Live con la 19 esima edizione che va in onda, come ogni anno su Italia 1. A condurre lo show musicale ci sarannoe Alan Palmieri e le puntate sono già state registrate: ma quando andranno in onda in tv? I telespettatori amanti della musica non vedono l'ora di assistere allo show che sarà, ...Al,la conduzione sempre Alan Palmieri insieme alla splendidaper la quale, questo giorno, non è però facile. La conduttrice, che questa sera torna sul palco di Battiti Live, ha ...Oggi è un giorno difficile per Elisabetta Gregoraci, il 29 giugno è il giorno in cui è morta la sua mamma. Mamma Melina era giovanissima quando è andata via, morta per un tumore al seno contro cui ha ...Il 29 giugno 2021 è un giorno molto triste per Elisabetta Gregoraci. La bella ed effervescente conduttrice di Battiti Live ha condiviso nelle ultime ore una Instagram Story, ricordando mamma Melina. P ...