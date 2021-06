Elezioni municipi, il centrodestra alle prese con il puzzle presidenze: tutti i nomi in ballo (Di martedì 29 giugno 2021) Centrosinistra ultimo a scegliere il candidato sindaco, il primo a rendere noti tutti i candidati nel municipio. Il paradosso delle primarie del centrosinistra mette a nudo le mancanze di M5s e ... Leggi su romatoday (Di martedì 29 giugno 2021) Centrosinistra ultimo a scegliere il candidato sindaco, il primo a rendere notii candidati nelo. Il paradosso delle primarie del centrosinistra mette a nudo le mancanze di M5s e ...

GHERARDIMAURO1 : RT @FabrizioSantori: Elezioni municipi, il centrodestra alle prese con il puzzle presidenze: tutti i nomi in ballo - FabrizioSantori : Elezioni municipi, il centrodestra alle prese con il puzzle presidenze: tutti i nomi in ballo - GianturcoMira : RT @LemmaAndrea: Elezioni Roma, Paolo Ciani: “La lista Demos ci sarà, al comune e in tutti i municipi” - MichelaTassani : RT @ROMA_News: Elezioni Roma, Paolo Ciani: “La lista Demos ci sarà, al comune e in tutti i municipi” - DCiocchetti : RT @ROMA_News: Elezioni Roma, Paolo Ciani: “La lista Demos ci sarà, al comune e in tutti i municipi” -