Elena Morali accusata di essere una mantenuta, lei sbotta: “Ma magari…” sul web scoppia il caos (VIDEO) (Di martedì 29 giugno 2021) In questo periodo, Elena Morali è finita nel caos ed ha ricevuto moltissime accuse in quanto in molti le hanno dato della mantenuta. Tutto è nato nel momento in cui la dama ha pubblicato i VIDEO e le foto del suo viaggio alle Maldive. Diversi utenti hanno insinuato che la dama si faccia pagare le L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 giugno 2021) In questo periodo,è finita neled ha ricevuto moltissime accuse in quanto in molti le hanno dato della. Tutto è nato nel momento in cui la dama ha pubblicato ie le foto del suo viaggio alle Maldive. Diversi utenti hanno insinuato che la dama si faccia pagare le L'articolo proviene da KontroKultura.

