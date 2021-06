fisco24_info : Efficienza energetica, nel 2020 -20% investimenti in Italia: Politecnico di Milano, colpa di un quadro normativo in… - informazionecs : Sostenibilità: efficienza energetica e criteri ESG alla portata delle piccole e medie imprese - UniCredit_IT : RT @UniCredit_PR: #UniCredit4ESG: #UniCredit spinge ulteriormente l'acceleratore sulla transizione #sostenibile, con un'innovativa opzione… - AllaRicercaDi : RT @UniCredit_PR: #UniCredit4ESG: #UniCredit spinge ulteriormente l'acceleratore sulla transizione #sostenibile, con un'innovativa opzione… - robivite : RT @UniCredit_PR: #UniCredit4ESG: #UniCredit spinge ulteriormente l'acceleratore sulla transizione #sostenibile, con un'innovativa opzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Efficienza energetica

ANSA Nuova Europa

I cedenti appartengono a diverse categorie, tra cui anche società la cui produzione è destinata a interventi di riqualificazionedegli edifici, come ad esempio caldaie ad alta, ...Nel 2020 in Italia gli investimenti per l'nel comparto industriale (poco più di 2 miliardi di euro, di cui il 90% in tecnologie hardware e solo l'8% in software per il monitoraggio dei cicli produttivi) sono diminuiti ...Nel 2020 in Italia gli investimenti per l'efficienza energetica nel comparto industriale (poco più di 2 miliardi di euro, di cui il 90% in tecnologie hardware e solo l'8% in software per il monitoragg ...Secondo quanto si apprende a Palazzo Chigi, la Cabina di regia sembra aver espresso parere positivo rispetto l’estensione di due mesi, fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali. Questo ...