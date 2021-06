Edoardo Romano dei Tre tre, il segreto rivelato dopo oltre 30 anni: "Com'è morta mia moglie" (Di martedì 29 giugno 2021) Dei “Tre tre”, gli storici cominci nati a Drive in negli anni Ottanta, resta un'eredità grandissima. Gino Cogliandro, Mirko Setaro Edoardo Romani: amici, colleghi, napoletani doc. Un pezzo di storia della tv che nessuno dimentica. Ed Edoardo Romano, oggi 79 anni, torna sulle scene in radiovisione scegliendo RTL102.5 News. Un'intervista senza freni con un vero tuffo nei ricordi. Romano, che si trova a Francavilla al mare, per uno spettacolo dal vivo, svela un segreto nascosto per oltre 30 anni. “Sono vedovo. Non l'ho mai detto. Mia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Dei “Tre tre”, gli storici cominci nati a Drive in negliOttanta, resta un'eredità grandissima. Gino Cogliandro, Mirko SetaroRomani: amici, colleghi, napoletani doc. Un pezzo di storia della tv che nessuno dimentica. Ed, oggi 79, torna sulle scene in radiovisione scegliendo RTL102.5 News. Un'intervista senza freni con un vero tuffo nei ricordi., che si trova a Francavilla al mare, per uno spettacolo dal vivo, svela unnascosto per30. “Sono vedovo. Non l'ho mai detto. Mia ...

