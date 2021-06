Ecco il prototipo di mascherina che rileva l’infezione da coronavirus (Di martedì 29 giugno 2021) Biosensori, fitness-tracker, smartwatch: i cosiddetti wearable, i dispositivi elettronici indossabili, sembrano essere il futuro della medicina e del benessere. Oltre a monitorare lo stato fisico di una persona, però, potrebbero servire a molto altro: per esempio, a diagnosticare un’infezione da Sars-Cov-2, con la stessa precisione di un tampone molecolare. I ricercatori del Massachussets Institute of Technology e di Harvard, infatti, hanno realizzato il primo prototipo di mascherina in grado di individuare il coronavirus, attraverso dei biosensori sviluppati con tecnologia Crispr. È un’idea che parte del 2014 con l’epidemia dei virus Zika ... Leggi su wired (Di martedì 29 giugno 2021) Biosensori, fitness-tracker, smartwatch: i cosiddetti wearable, i dispositivi elettronici indossabili, sembrano essere il futuro della medicina e del benessere. Oltre a monitorare lo stato fisico di una persona, però, potrebbero servire a molto altro: per esempio, a diagnosticare un’infezione da Sars-Cov-2, con la stessa precisione di un tampone molecolare. I ricercatori del Massachussets Institute of Technology e di Harvard, infatti, hanno realizzato il primodiin grado di individuare il, attraverso dei biosensori sviluppati con tecnologia Crispr. È un’idea che parte del 2014 con l’epidemia dei virus Zika ...

Advertising

BJLiguria : Portofino Punto Salute: ecco il prototipo di ambulatorio digitalizzato dell'Asl 4 - - TrevisoCityWR : Lego, ecco il mattoncino in plastica riciclata - fisco24_info : Lego, ecco il mattoncino in plastica riciclata: L'obiettivo rendere tutti i prodotti sostenibili entro il 2030 - pietro00112 : RT @cropyJ03: Ho messo altri 2kg naturalmente solo di massa muscolare, in soli 2 giorni. C'è chi per mettere un kg di massa ha bisogno di… - cropyJ03 : Ho messo altri 2kg naturalmente solo di massa muscolare, in soli 2 giorni. C'è chi per mettere un kg di massa ha b… -