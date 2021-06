Advertising

zazoomblog : Ecco il movente del femminicidio di Chiara Gualzetti: Una spinta superiore mi ha detto di farlo - #movente… - globalistIT : - Cle91952852 : RT @zeta_tommy: Ecco: IL MOVENTE C'È. Ed è tutto. Dovreste tacere. #DenisePipitone - zeta_tommy : Ecco: IL MOVENTE C'È. Ed è tutto. Dovreste tacere. #DenisePipitone - AnnigioGiovanni : Ecco spiegate le fake del FQ! C'è il movente ora. Spaccare il M5S affinché si divida e sparisca per cercare di colp… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco movente

leggo.it

Nell'interrogatorio avvenuto durante la notte ha confessato e ricostruito in maniera lucida e precisa il delitto, ma sulha dato più spiegazioni non comprensibili. Oltre ad aver detto di aver ...Ilè al vaglio degli inquirenti. Su disposizione del pm della Procura per i minorenni ...le informazioni utili per partecipare Lascia una mancia di oltre 13mila dollari in un ristorante: ...L'indagato è accusato di omicidio premeditato. I carabinieri hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i suoi contatti.Il Napoli, in attesa di conoscere il futuro di Fabian Ruiz, si muove anche per il mercato in entrata, dove in cima ai pensieri del club azzurro ...