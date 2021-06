Ecco cosa ha rivelato Sangiovanni sulla sua adolescenza (Di martedì 29 giugno 2021) Il vincitore di Amici per la sezione canto ha svelato alcuni aspetti della sua adolescenza che non aveva mai raccontato finora Mentre la sua “Malibù” impazza nelle radio ed è campione di stream, Sangiovanni ha affidato ad una lunga intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, alcuni racconti legati alla sua adolescenza che finora non aveva mai confidato a nessuno. “Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorate davvero. Hai presente quei film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 giugno 2021) Il vincitore di Amici per la sezione canto ha svelato alcuni aspetti della suache non aveva mai raccontato finora Mentre la sua “Malibù” impazza nelle radio ed è campione di stream,ha affidato ad una lunga intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, alcuni racconti legati alla suache finora non aveva mai confidato a nessuno. “Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorate davvero. Hai presente quei film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie ...

