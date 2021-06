EA annuncia i partner ufficiali di Battlefield 2042

(Di martedì 29 giugno 2021) Electronic Arts e DICE hanno rivelato la lista deiper l’attesissimo prossimo capitolo del rinomato franchise di, che include Microsoft, NVIDIA, Logitech, Polaris e Western Digital. All’inizio di questo mese, EA e DICE hanno rivelato il titolo attraverso il trailer ufficiale di, e pochi giorni dopo, il 13 giugno, hanno offerto ai giocatori una prima occhiata al gameplay con il gameplay trailer ufficiale. In occasione del reveal, DICE ha mostrato la prima di tre distinte esperienze multiplayer, All-Out ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : annuncia partner

GamerBrain.net

... +1 (713) 375 - 3535 investor - relations@slb.com Articoli correlati Riassunto: Quanergy...Ucraina Business Wire Business Wire - 29 Giugno 2021 La società fungerà da consulente e...... Quanergyuna nuova collaborazione strategica con Sensata Technologies Business Wire ...UNICEF Ucraina Business Wire Business Wire - 29 Giugno 2021 La società fungerà da consulente e...Electronic Arts e DICE hanno rivelato la lista dei partner ufficiali per l'attesissimo prossimo capitolo del rinomato franchise di Battlefield, Battlefield™ ...Qatar Airways annuncia di aver firmato un accordo di codeshare con il nuovo membro di oneworld, Alaska Airlines, rafforzando ulteriormente la sua posizione come scelta ideale per i passeggeri internaz ...