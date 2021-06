“È solo un’imperfezione dell’unghia” Rischia di morire a 36 anni La giovane salvata da un articolo online

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 giugno 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è la terribile storia di Alana Savers, un’infermiera di 36che hato di. La donna, per un bel po’ ha pensato che la riga sull’unghia fosse un semplice inestetismo, ma la verità era un’altra. Quella linea non era una sgradevole imperfezione del suo corpo, e non era possibile ‘risolvere’ il problema nascondendola con dello smalto rosso. Ha fatto così per 3, fino a quando si è imbattuta in unche ha fatto scattare in lei un campanello d’allarme. Tutto merito di un pezzo scientifico della rivista Cosmopolitan, dove ...