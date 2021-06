E’ etero, ha una moglie, due figli e fa l’ingegnere. Ecco però perché indossa la gonna a tubino e i tacchi alti (Di martedì 29 giugno 2021) Ha 61 anni, è sposato e ha due figli, Mark Bryan è un ingegnere robotico di origine americane che vive in Germania. Dall’aspetto irreprensibile, quest’uomo si è fatto conoscere sui social per la sua passione, quella per i tacchi alti e le gonne a tubino. Di se stesso dice: Sono solo un uomo normale, felicemente sposato, etero che ama le belle donne e le Porsche. E che ama incorporare una gonna e tacchi nel suo guardaroba quotidiano. Nessun genere per i vestiti Per Mark è del tutto normale dunque recarsi a lavoro sui tacchi: Mi vesto ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 29 giugno 2021) Ha 61 anni, è sposato e ha due, Mark Bryan è un ingegnere robotico di origine americane che vive in Germania. Dall’aspetto irreprensibile, quest’uomo si è fatto conoscere sui social per la sua passione, quella per ie le gonne a. Di se stesso dice: Sono solo un uomo normale, felicemente sposato,che ama le belle donne e le Porsche. E che ama incorporare unanel suo guardaroba quotidiano. Nessun genere per i vestiti Per Mark è del tutto normale dunque recarsi a lavoro sui: Mi vesto ...

CtzMaurizio : @Sssince1908 @antoniorunci L'omofobia sta nella diversa reazione. Se alla coppia di giovani etero, intenti alla po… - 76Sissy : RT @federicovizo87: Sono etero e quindi nessuno mi tocca se bacio mia moglie in pubblico. Nessuno scende dalla macchina o attraversa i bina… - valextagazzu : RT @Gworldmywrld: Quindi continuare a leggere 'non ci trovo nulla di sbagliato, fatevi una risata' o 'sto cercando di capire cosa ci sia di… - qvicksylvie : RT @Gworldmywrld: Quindi continuare a leggere 'non ci trovo nulla di sbagliato, fatevi una risata' o 'sto cercando di capire cosa ci sia di… - moodyatica : RT @federicovizo87: Sono etero e quindi nessuno mi tocca se bacio mia moglie in pubblico. Nessuno scende dalla macchina o attraversa i bina… -