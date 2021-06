E benvenuta anche a Scarlett, prossima venditrice porta a porta. (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo aver prestato per anni il suo volto alle campagne di L’Oréal Paris e Dolce & Gabbana, Scarlett Johansson passa dal ruolo di testimonial a quello di imprenditrice. Nel 2022 debutterà la sua linea di skincare – per ora senza nome – dedicata alla bellezza clean e senza sforzo. Tutte le star imprenditrici nella bellezza guarda le foto Scarlett Johansson si lancia nel ... Leggi su iodonna (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo aver prestato per anni il suo volto alle campagne di L’Oréal Paris e Dolce & Gabbana,Johansson passa dal ruolo di testimonial a quello di imprenditrice. Nel 2022 debutterà la sua linea di skincare – per ora senza nome – dedicata alla bellezza clean e senza sforzo. Tutte le star imprenditrici nella bellezza guarda le fotoJohansson si lancia nel ...

Advertising

BSupernova811 : @Y00NGID1OR @_yoonlight_ Ciao e benvenuta ?? anche il mio ultimate è Yoongi ???? - ewsmellycat : @Massharry2 @MyriLoveMiry Nono, nessun dramma per davvero sei la benvenuta anche tu sei vuoi ahahah - AuroraRizzi97 : @mpisani2214321 @ValeIacovone Comunque è consolante sapere che non solo in questo hashtag si polemizzi anche per l’… - roseg_68 : @sdaniela2006 E daje benvenuta tra noi ,io da sempre...vedrai che comodità , ho fatto anche quelli da sole ,una fi… - secciadolcezze : Benvenuta, Mariachiara! E diamo il benvenuto anche alla nuova settimana che inizia oggi, con tutte le sfumature di… -