Due infortuni nella stessa metà campo: l'erba di Wimbledon sotto accusa (Di martedì 29 giugno 2021) Ci manca solo che la chiamino "erba killer". Fatto sta che quest'anno i giocatori sul prato del Centre Court sembrano davvero quelle "mucche sul ghiaccio" su cui per anni si è ironizzato, parlando di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Ci manca solo che la chiamino "killer". Fatto sta che quest'anno i giocatori sul prato del Centre Court sembrano davvero quelle "mucche sul ghiaccio" su cui per anni si è ironizzato, parlando di ...

Advertising

Sig_Ceretti : Resoconto giovanili: Primavera quarta in campionato a due punti dalla prima. Dopo aver dato spettacolo per quasi tu… - phenixfree : @theboss_1908 @Peppe_Salines Non so te, ok per Frog e D’Ambro, ma lui non l’avrei tenuto, non sarebbe stato male fa… - tribuna_treviso : Meno gravi del previsto gli infortuni subiti contro il Portogallo dai due giocatori - CorriereAlpi : Meno gravi del previsto gli infortuni subiti contro il Portogallo dai due giocatori - nuova_venezia : Meno gravi del previsto gli infortuni subiti contro il Portogallo dai due giocatori -