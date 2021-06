Droga a Caserta per conto del clan Belforte, a giudizio moglie, figlia e genero del boss (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il gup di Napoli ha emesso tre condanne e altrettante assoluzioni nel processo abbreviato nato dall’indagine sulle piazze di spaccio gestite a Caserta dalla famiglia Della Ventura, ritenuta referente del clan camorristico Belforte di Marcianise. Il magistrato ha inoltre rinviato a giudizio gli imputati che avevano optato per l’ordinario, tra cui quelli principali come Concetta Buonocore, moglie del boss Antonio Della Ventura, da anni ristretto al carcere duro, la figlia Maddalena e il genero Michele Maravita. Le condanne ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il gup di Napoli ha emesso tre condanne e altrettante assoluzioni nel processo abbreviato nato dall’indagine sulle piazze di spaccio gestite adalla famiglia Della Ventura, ritenuta referente delcamorristicodi Marcianise. Il magistrato ha inoltre rinviato agli imputati che avevano optato per l’ordinario, tra cui quelli principali come Concetta Buonocore,delAntonio Della Ventura, da anni ristretto al carcere duro, laMaddalena e ilMichele Maravita. Le condanne ...

